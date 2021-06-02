منح السيسي وساماً تقديراً لجهوده فى خدمة القضايا العربية

منح رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «وسام القائد» والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس المصري برئيس البرلمان العربي اليوم بالقاهرة، حيث قال العسومي إن «الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالإنجازات».

ويأتي تقليد الرئيس المصري بهذا الوسام تقديراً لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.

كما أنه من ناحيةٍ أخرى يأتي على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذجاً تنموياً عربياً.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتعزيز دور البرلمان العربي، خاصةً من خلال «المرصد العربي لحقوق الإنسان» التابع للبرلمان.