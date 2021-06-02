مصر تستهدف تلقيح هذا العدد من سكانها ضد كورونا بنهاية العام الجاري



أحمد عاطف (القاهرة)



أعلنت الحكومة المصرية استهدافها تطعيم ما لا يقل عن 40% (40 مليون فرد) من السكان بلقاحات كورونا بنهاية 2021، موضحة أنه بنهاية اليوم سيكون هناك 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح من 6 ملايين مواطن سجلوا رغباتهم لتلقي اللقاح.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه كلما زاد عدد المواطنين الذين أخذوا لقاحات كورونا، قلت مخاطر الفيروس المستجد، مشيراً إلى أن الحكومة كانت وما زالت تستورد اللقاح من الشركات العالمية المعتمدة لقاحاتها من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء أن شهر يوليو المقبل سيشهد بدء إنتاج أول مجموعة من اللقاحات من المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.