تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيو الجاري



القاهرة (الاتحاد)



أعلنت جامعة الدول العربية اليوم، تأجيل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي كان مقرراً عقده 8 يونيو الجاري في الدوحة، بناء على طلب من دولة قطر لمدة أسبوع، على أن يعقد يوم 15 الجاري بذات الترتيبات، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.



وكان السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد صرح بأن الاجتماع التشاوري يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.



وأوضح زكي أن «صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية».