أكبر شركة لحوم في العالم تستعيد عملياتها بعد اختراقها

تستعيد مصانع أكبر شركة لحوم في العالم «جيه.بي.إس» عملياتها عبر الإنترنت ببطء، بعد التعرض لهجوم إلكتروني أصاب أجزاء كبيرة من الإنتاج في أميركا الشمالية وأستراليا بالشلل.

وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الشركة أبلغت الحكومة الأميركية بالهجوم يوم الأحد. وأكدت الشركة البرازيلية، في وقت سابق عبر فرعها في الولايات المتحدة، أنها كانت هدفاً لهجوم برامج فدية، ضرب خوادم بأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها في أميركا الشمالية وأستراليا.

ووفقاً للتقارير الإعلام، تضررت الإمدادات في الولايات المتحدة بشكل خاص وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، قالت جيه.بي.إس إنها تحرز تقدماً في إعادة تشغيل بعض المصانع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

وقال أندريه نوجيرا، رئيس أعمال الشركة في الولايات المتحدة:«أنظمتنا تعود للعمل مرة أخرى». ووفقاً لنوجيرا، تمت إعادة إنتاج لحوم الأبقار في كندا، وسوف تبدأ معظم المصانع الأخرى عملها مرة أخرى خلال اليوم الأربعاء. وقالت الحكومة الأميركية: إن المهاجمين طالبوا بفدية.

وقالت «جيه.بي.إس»: إن خوادم النسخ الاحتياطية الخاصة بها لم تتأثر بهجوم برامج الفدية، حيث يقوم المتسللون عادة بتشفير أجهزة الكمبيوتر والمطالبة بالمال لإلغاء التشفير. وقالت الشركة إنها تعمل مع خبراء خارجيين لإعادة بناء أنظمتها من النسخة الاحتياطية. وقالت الشركة أيضاً، إنه لا توجد مؤشرات على وصول المتسللين إلى البيانات المتعلقة بالعملاء أو الموردين أو الموظفين.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن نقابات وموظفين، أن خمسة من أكبر مصانع اللحوم في الولايات المتحدة اضطرت إلى إغلاق عملياتها بسبب الهجوم. وفي كندا اضطر أحد أكبر المصانع التابع للشركة أيضاً إلى وقف عملياته، وفقاً لما ذكرته التقارير، كما انخفض إنتاج المجموعة بشدة في أستراليا.