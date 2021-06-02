ألمانيا: نتأهب لموجة رابعة من كورونا

يستعد وزير الصحة الألماني ينس شبان لموجة أخرى محتملة من كورونا مع زيادة سريعة في أعداد الإصابات.

وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون "زد دي إف" اليوم الأربعاء إنه يعتزم إجراء مشاورات على نحو مبكر هذا العام حول مخاطر واستراتيجيات لتجنب الموجة الرابعة، وأضاف: "لقد بدأت بالفعل المناقشات مع الخبراء ومعهد روبرت كوخ".

وأوضح شبان أن الوعي بضرورة التأهب لموجة رابعة محتملة يرجع إلى تدهور الوضع فجأة في أيلول/سبتمبر أكتوبر الماضي عقب تراجع معدل الإصابة في الصيف.

وأعرب شبان عن رضاه بالوضع الحالي بوجه عام، وقال: "الأجواء جيدة بحق، ومعدل الإصابة منخفض، ومعدلات التطعيم مرتفعة،وواصل معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بعد أن سجل أمس الثلاثاء أول ارتفاع طفيف منذ ثلاثة أسابيع.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أن معدل الإصابة بين كل مئة نسمة في غضون سبعة أيام بلغ 8ر36 إصابة، مقابل 2ر35 إصابة أمس الثلاثاء.

وكان آخر ارتفاع في معدل الإصابة تم تسجيله في الفترة من التاسع حتى العاشر من مايو الماضي، وأخذ المعدل في التراجع على نحو مستمر منذ ذلك الحين.