غرق سفينة إمداد في خليج عمان ولا ضحايا

غرقت سفينة إمداد في خليج عمان بحسب ما أعلنت البحرية الإيرانية الأربعاء بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.

وقالت البحرية في بيان إنه تم إجلاء طاقم سفينة "خرج" قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع "في أحد أنظمة" السفينة من دون أي توضيحات أخرى.

وجاء في البيان أن فرق الاطفاء كافحت "على مدى 20 ساعة" الحريق بعد إجلاء البحارة إلى الشاطئ "لكن نظرا إلى انتشار الحريق، فشلت عملية انقاذ السفينة خرج التي غرقت قرب جاسك".



