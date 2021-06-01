نصف مليون قتيل حصيلة 10 أعوام من الحرب في سوريا

بيروت (وكالات)

أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم أكثر من 100 ألف تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً من توثيقهم، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

ووثق المرصد مقتل 494.438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في مارس العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أن تواجهها السلطات بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح.

وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في ذكرى اندلاع النزاع في مارس الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.

وأوضح المرصد أن الأشهر الأخيرة، التي شهدت هدوءاً أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات غير موثقة حولهم. ومنذ مطلع العام الحالي، تمكن المرصد من توثيق مقتل 105.015 شخصاً.