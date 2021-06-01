انقلاب سفينة أممية أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة

صنعاء (وكالات)

انقلبت سفينة تابعة للأمم المتحدة أمس، أثناء تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل عامل واحد على الأقل. وقال مسؤولون: إن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، فيما لم يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة. وكانت الحكومة اليمنية قد سمحت بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في مارس الماضي، للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني، وذلك رغم خرق الحوثيين اتفاق استوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين. والسبت الماضي، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن ميليشيات الحوثي تستغل الموانئ اليمنية لتنفيذ أجندات إيران، مشيراً إلى تصاعد الهجمات الإرهابية للميليشيات في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، والتي تصدى لها وأفشلها تحالف دعم الشرعية. يذكر أن ميناء الحديدة الاستراتيجي يتعامل مع حوالي 70% من واردات اليمن التجارية والإنسانية.