ميانمار: الجيش يفشل فـي كبـح الاحتجاجات

يانجون (وكالات)

تظاهر معارضون للانقلاب العسكري في ميانمار، أمس، في مناطق عدة، مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية، بعد 4 أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة.

ورغم حملة القمع، التي تشنها قوات الأمن، فلا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام بعد اعتقال أونج سان سو تشي وكبار قادة حزبها، وهو ما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات شلت مناحي الحياة.

وقتلت القوات الأمنية 840 منذ الانقلاب، حسبما أعلنت جماعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج: إن عدد القتلى يقترب من 300، مرجحاً عدم اندلاع حرب أهلية في ميانمار. وامتنع مئات آلاف الطلاب والمدرسين، أمس، عن العودة للمدارس مع إعادة فتحها، احتجاجاً على المجلس العسكري.

ومنذ أكثر من عام، بقيت المدارس الابتدائية مغلقة بسبب «كورونا».