ماذا يعني تسجيل أول إصابة بشرية من سلالة (H10N3) من إنفلونزا الطيور في الصين؟

شعبان بلال (القاهرة)

كشف باحث فيروسات تفاصيل خاصة حول تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة (H10N3) من إنفلونزا الطيور في الصين حسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة هناك.

وقال باحث الفيروسات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية المصري الدكتور محمد عادل إن هناك تحورات كبيرة وسريعة تحدث في فيروس إنفلونزا الطيور خاصة في دولة الصين، موضحاً أن السبب في ذلك هو حجم التربية الكبير للطيور وعدد المواطنين الكبير.

وأشار لـ «الاتحاد» إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور وسلالاته التي تظهر بشكل متسارع لا تمثل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، مشيراً إلى وجود عشرات السلالات من إنفلونزا الطيور التي ظهرت في الصين ودول العالم.

وأوضح أنه تم تسجيل إصابات بشرية لثلاث سلالات من إنفلونزا الطيور في العالم، وهي سلالات (H5N1) و(H7N1) والسلالة الأخيرة (H10N3) التي تم تسجيلها في الصين.

وأصيب رجل صيني يبلغ من العمر 41 عاماً من إقليم جيانغسو شرق الصين بسلالة (H10N3) كأول حالة تصاب بهذه السلالة من إنفلونزا الطيور، حيث نُقل للمستشفى في 28 أبريل نيسان بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه تأكدت إصابته بتلك السلالة من إنفلونزا الطيور في 28 مايو، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته، موضحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبياً وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.