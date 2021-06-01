مقطع ترويجي في سيول يضيء على بيونغ يانغ

شهدت قمة افتراضية عالمية تنظمها كوريا الجنوبية، انطلاقة غريبة تمثلت في عرض مقطع ترويجي ألمح إلى أن هذا الحدث العالمي يقام في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

فقد انطلقت قمة «الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030» أو «بي فور جي» الأحد، مع كلمة للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، قبل مداخلات منتظرة لزعماء عالميين، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

وقبل ذلك، شاهد المشاركون مقطع فيديو ترويجي أثار ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية بسبب لقطة يظهر فيها نهر تايدونغ الذي يعبر في بيونغ يانغ.

كما تظهر لقطة موسعة خلال المقطع مدرج الأول من مايو، وهو الأكبر في العالم بسعة استيعابية تصل إلى 150 ألف متفرج، ثم بقية أنحاء المدينة وشبه الجزيرة الكورية ثم آسيا والعالم.

وجاء في تعليق مصاحب للمقطع المصور «قادة العالم أجمع يلتقون هنا اليوم».

ولا تزال كوريا الجنوبية عملياً في حال حرب مع جارتها الشمالية، إثر عدم التوصل إلى اتفاق سلام بعد الحرب الكورية (1950-1953).

وأدى هذا الخطأ الجسيم إلى تفاعلات كبيرة عبر الشبكات الاجتماعية، فيما وصف حزب «السلطة للشعب»، وهو أبرز تشكيلات المعارضة، ما حصل بأنه «كارثة دبلوماسية».

وبعد الضجة الكبيرة، أدخلت تعديلات على الفيديو وبات توسيع اللقطة في المقطع ينطلق من سيول وليس من بيونغ يانغ.

وقد أصبحت هذه النسخة هي الموجودة في حساب القمة على يوتيوب. ولفتت الرئاسة الكورية الجنوبية إلى أن الفيديو أنجز من طرف خارجي كان يعمل وفق جدول زمني ضيق جداً.

وأبدى المنظمون في بيان «الأسف لعدم قيامهم بالإشراف الكافي على المراحل التحضيرية»، متعهدين بـ«بذل قصارى جهدهم كي لا يتكرر هذا النوع من المشكلات».