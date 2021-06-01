إسرائيل تلغي كافة قيود كورونا

ألغت إسرائيل بداية من اليوم الثلاثاء جميع القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا تقريبا.

وسجلت إسرائيل خلال اليوم الماضي أربع حالات جديدة فقط من بين 22360 اختبارا تم إجراؤها. وحصل أكثر من خمسة ملايين شخص في إسرائيل على جرعتين من لقاح مضاد لكورونا، من بين إجمالي عدد السكان البالغ تسعة

ملايين نسمة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن التدابير الجديدة تعني أنه لن يكون هناك حد لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في أي مكان، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وأن تعود الحياة إلى حد كبير إلى ما كانت عليه قبل

الجائحة.

وسيكون جميع الإسرائيليين، بغض النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالتطعيم، قادرين على الوصول إلى جميع المرافق العامة. ولم يعد مطلوبا من الأفراد الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض.

وسيظل الأفراد مطالبين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة المشتركة، إلا أنه من المتوقع أن تراجِع وزارة الصحة هذا الأمر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيتم الإبقاء على القيود فيما يتعلق بالمسافرين الدوليين، لمنع دخول سلالات جديدة.