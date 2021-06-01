الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها سجلت حالة إصابة بشرية مؤكدة بسلالة إتش10إن3 من إنفلونزا الطيور في إقليم جيانغسو.

وجاء في بيان على موقع اللجنة على الإنترنت أن الحالة، وهي لرجل يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، انتقلت من الدواجن، وأن خطر الانتشار على نطاق واسع منخفض للغاية.

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة إتش10إن3 في العالم من قبل.