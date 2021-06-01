مصر تسجل انخفاضاً في الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

و49 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 262 ألفا و650 مصاباً، والوفيات إلى 15096.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 780 شخصاً ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 192 ألفا و112 شخصاً.

