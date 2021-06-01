مصر تضع بروتوكولاً لتشخيص وعلاج الفطر الأسود

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أعلنت مصر عن وضع بروتوكول تشخيص وعلاج لمرض الفطر الأسود كأول دولة تقوم بهذا الأمر احترازيا مع ظهور أعداد بسيطة داخل المستشفيات المصرية، حيث أعلنت اللجنة العلمية المتخصصة في البلاد عن توزيعه على جميع مستشفيات العزل والحميات الصدر على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي.



وأوضح الدكتور حسام حسني، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم المصابون بأمراض نقص المناعة، ومرضى السكر غير المنضبط، ومرضى الأورام، ومرضى الكلى الذين يعانون من حموضة الدم، وكذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية مثل الكوريتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي.