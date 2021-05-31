العراق: 53 أمراً بالقبض على مسؤولين بينهم وزراء

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفادت هيئة النزاهة العراقية، أمس، بأنها أصدرت 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار، بينهم وزراء ونواب خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان: «إن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين خلال الشهر الماضي جاءت وفق القضايا المحالة إليها».

وأشارت إلى أن الأوامر شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة، وثلاثة وزراء حاليين وسابقين، وثمانية محافظين و15 مديراً عمومياً، و23 من أعضاء مجالس المحافظات.

وكانت البعثة الأممية في العراق «يونامي» دشنت، الأسبوع الماضي، مبادرة بقيمة 15 مليون يورو، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف مكافحة الفساد في العراق من خلال دعم الشفافية وتعزيز المساءلة في مؤسسات الدولة.

كما أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن تقديم مشروع قانون «استرداد عوائد الفساد» إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، وكشف صالح عن أن «ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى خارج البلاد».

وتؤكد المنظمة الأممية، أن المشروع يدعم امتثال العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها عام 2008، ويسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الاقتصادية، ويؤدي بشكل أساسي إلى تحسين العلاقة بين المواطن والدولة والشفافية ورفع الوعي العام.

وما يزال الشارع العراقي يعيش أزمات متتالية ووضعاً اجتماعياً واقتصادياً غير مسبوق في هذا البلد النفطي الكبير، فقد عجزت الحكومة الاتحادية عن دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر متتالية، وهو ما أثار حفيظة الشارع المشتعل أصلاً.

وعلاوة على ذلك تكررت عمليات استعراض القوة من جانب الميليشيات في قلب العاصمة بغداد، الأمر الذي يراه مراقبون بأنه دليل واضح على ضعف قبضة الدولة، وعدم قدرتها السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيدها.

أمنياً، أعلنت السلطات العراقية ضبط خمسة صواريخ نوع جراد ومنصات إطلاق في قرية «إحصار» بمحافظة كركوك شمال بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أنه «بناء على معلومات استخباراتية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط خمسة صواريخ نوع جراد ومنصات الإطلاق».

وأضافت الخلية أن هذه الصواريخ كانت جاهزة للإطلاق باتجاه إربيل، وتم التعامل معها من قبل خبراء متفجرات.

وفي هذه الأثناء، اعتقلت القوات العراقية خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر في تنظيم «داعش» بمحافظة كركوك. وقال بيان لخلية الإعلام الأمنى: إن قوات الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية نفذت عملية أمنية خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة كركوك، أسفرت عن اعتقال 6 عناصر بتنظيم «داعش» مطلوبين وفق قانون الإرهاب في العراق.

وأوضح أن المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وتكليفهم ضمن إحدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك.