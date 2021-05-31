نيجيريا: خطف عشرات الأطفال من مدرسة

كانو (وكالات)

خطف مسلحون عشرات الأطفال من مدرسة في وسط نيجيريا، حسبما أفاد مسؤولون، في آخر عملية خطف جماعي يشهدها البلد الأفريقي ذو الكثافة السكانية المرتفعة.

وكان نحو 200 طفل في المدرسة الواقعة في ولاية نيجر، أمس الأول، عندما وقع الهجوم، حسبما أعلنت الحكومة المحلية في تغريدة، مشيرة إلى تعرّض «عدد غير مؤكّد» من الطلبة للخطف. وجاءت العملية غداة إطلاق سراح 14 من طلاب جامعة في شمال غرب نيجيريا، بعد احتجازهم لمدة 40 يوماً، في واحدة من عدة عمليات خطف استهدفت الكليات والمدارس منذ ديسمبر.

وأفاد الناطق باسم شرطة ولاية نيجر، واسيو أبيودون، أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية، وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً، وهو ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة آخر بجروح، قبل أن يخطفوا الأطفال من مدرسة «صالح تانكو». وذكر مسؤول في المدرسة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المهاجمين أخذوا في البداية أكثر من 100 طفل، «لكنهم أعادوا لاحقاً أولئك الذين اعتبروا أن سنّهم صغير جداً، ممن تبلغ أعمارهم ما بين أربعة و12 عاماً». وأفادت حكومة الولاية، في سلسلة تغريدات، بأن الخاطفين أفرجوا عن 11 تلميذاً اعتبروا أنهم «صغار جداً، ولا يمكنهم السير» لمسافات طويلة.

وأضافت لاحقاً، أن حاكم الولاية ساني بيلو وجّه «أجهزة الأمن بوجوب إعادة الأطفال في أسرع وقت ممكن».

وتزيد عمليات الخطف في شمال غرب ووسط نيجيريا من تعقيد التحديات التي تواجهها قوات الأمن النيجيرية، التي تحاول إخماد تمرّد متطرف مستمر منذ أكثر من عقد في شمال شرق البلاد.

وتزرع عصابات مسلّحة يطلق عليها محلياً اسم «قطاع الطرق» الرعب في أوساط سكان شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية. ومنذ ديسمبر 2020، خطف 730 طفلاً وطالباً، من دون احتساب الهجوم الأخير. وتستهدف العصابات عادة مدارس واقعة في مناطق نائية، حيث يقيم التلاميذ في مساكن الطلبة وسط إجراءات أمنية ضعيفة، قبل أن تقتاد الضحايا إلى الغابات القريبة لتبدأ المفاوضات. وفي 20 أبريل، اقتحم مسلّحون جامعة غرينفيلد في شمال غرب نيجيريا، وخطفوا نحو 20 طالباً، وقتلوا أحد الموظفين أثناء الهجوم.

وجرى إعدام خمسة طلاب بعد أيام لإجبار العائلات والحكومة على دفع فدية، بينما أطلق سراح 14 يوم السبت الماضي. وتشهد نيجيريا عمليات خطف منذ سنوات، إذ يستهدف المجرمون عادة شخصيات ثرية وبارزة. لكن مؤخراً، لم يعد الفقراء بمنأى عن هذه الهجمات.