39 قتيلاً بهجومين شرق الكونجو الديموقراطية

بونيا (أ ف ب)

قُتل 39 شخصاً على الأقل في هجومين في شرق الكونجو الديموقراطية، حسبما أعلن مراقبون أمس، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم «داعش» بالوقوف وراء العمليتين.

وأفادت مجموعة «تعقّب أمن كيفو» بأن «20 مدنياً على الأقل قتلوا خلال الليل في قرية بوغا، بينما قتل 19 على الأقل في قرية تشابي» في منطقة إيتوري. واتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا «القوات الديموقراطية المتحالفة»، وهي جماعة أوغندية متطرفة اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

وذكر مسؤولان محليان في بوغا أن المهاجمين استهدفوا مخيّماً للنازحين. وقالا: إنه تم العثور على 36 جثة حتى الآن في بوغا، وهو رقم لم يتم تأكيده من مصادر مستقلة بعد.

وأفادت مجموعة «تعقّب أمن كيفو»، وهي منظمة غير حكومية تحظى باحترام واسع وتراقب أعمال العنف في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية، بأن زوجة زعيم رفيع في بينيالي-تشابي قتلت في الهجوم على تشابي.

وتعتبر «القوات الديموقراطية المتحالفة» المجموعة الأكثر فتكاً من بين نحو 122 ميليشيا مسلحة تتواجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، تعتبر الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من عام 1996 حتى 2003.