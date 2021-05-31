الهند تُسرّع إنتاج لقاحات «كوفيد-19»

بنجالورو (رويترز)

ذكر مسؤولون في الهند، أمس، أن معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح سيزيد إنتاجه من لقاح «أسترا زينيكا» للوقاية من مرض كوفيد-19 بنحو 40 في المئة في يونيو، في أول خطوة لمعالجة نقص اللقاح الذي عرقل مكافحة البلاد لفيروس «كورونا». وتعاني الهند، ثاني أكثر دول العالم سكاناً، من تفشٍ كارثي لمرض «كوفيد-19» منذ الشهر الماضي، بدأ الآن فقط في الانحسار، بعد أن أودى بحياة عشرات الآلاف.

ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء: إن السبيل الوحيد أمام الهند لتجنب موجة ثالثة من التفشي هو تطعيم غالبية سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقال متحدث رسمي: إن معهد «سيروم»، أكبر مصنع للقاحات في العالم، سينتج 90 مليون جرعة من لقاح «أسترا زينيكا» في يونيو، بالمقارنة مع 65 مليون جرعة شهرياً ينتجها حالياً. ولقاح «أسترا زينيكا» هو الأكثر استخداماً في الهند.

ولم يتلق التطعيم كاملاً سوى حوالي ثلاثة في المئة فقط من سكان الهند، وتلقى 12 في المئة من السكان الجرعة الأولى وينتظرون الثانية.