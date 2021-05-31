هذه الدولة رفعت حصيلة وفيات كورونا إلى 3 أمثالها

عدلت العديد من الدول حصيلتها للإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمو عنه، وذلك بحسب الطريقة التي تعتمدها لاحتساب الحالات.

آخر تلك الدول كانت بيرو، الاثنين، الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 إلى 180764 وفاة، أي حوالي ثلاثة أمثال الرقم السابق البالغ 69342، وذلك بعد مراجعة حكومية أظهرت مدى شدة انتشار المرض في البلاد.بيرو واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا من الجائحة التي أدت لازدحام مستشفياتها وتجاوز حاجتها إلى أسطوانات الأكسجين، المتاح منها.

وحذر خبراء، لوقت طويل، من أن الأعداد الحقيقية للوفيات لا تحتسب بالكامل في الإحصاءات الرسمية، بسبب ضعف إمكانيات التشخيص ونقص القدرة على التأكد من أسباب الوفيات.

تتفق الأعداد المحدَّثة في بيرو مع ما يطلق عليه أرقام الوفيات الزائدة التي تقيس العدد الكلي للوفيات في فترة من الزمن وتقارنه بنفس الفترة قبل الجائحة.