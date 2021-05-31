روسيا ترد على تصريحات بايدن حول قمته المرتقبة مع بوتين

ردت موسكو، اليوم الاثنين، على تصريحات أدلي بها الرئيس الأميركي جو بايدن أمس حول الرسالة التي سيوصلها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما المرتقبة.

وقالت روسيا إنها سترسل ما وصفته بإشارات "غير مريحة" للولايات المتحدة قبل قمة الزعيمي الشهر المقبل، وأعلنت أنها ستعزز الانتشار العسكري على حدودها الغربية.

جاءت هذه التصريحات الروسية بعد يوم من قول الرئيس الأميركي إنه سيطالب الرئيس الروسي باحترام حقوق الإنسان عندما يلتقيان في جنيف في 16 يونيو.

اقرأ أيضا... بايدن يكشف عن رسالة سيبلغها لبوتين خلال قمة مرتقبة



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله "على الأميركيين أن يفترضوا أن عددا من المؤشرات من جانب موسكو... لن تكون مريحة لهم، بما في ذلك خلال الأيام المقبلة".

وأضافت الوكالة أن ريابكوف قال إن روسيا ستكون مستعدة للرد على تساؤلات بايدن عن حقوق الإنسان في روسيا وإن موسكو أكثر مرونة من واشنطن فيما يتعلق بوضع أجندة القمة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زادا مؤخرا أنشطتهما العسكرية إلى الغرب من روسيا بما يتطلب ردا من موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن شويجو قوله "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن العالمي وتجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة".

وتابع قائلا "سيتم إنشاء نحو 20 تشكيلا ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية بنهاية العام".