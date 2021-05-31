خبير بريطاني: نرصد بداية لموجة تفش ثالثة لفيروس كورونا

قال خبير بريطاني، اليوم الاثنين، إنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور رافي جوبتا، العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، إن بريطانيا تشهد "بداية" لموجة تفش ثالثة للفيروس بسبب السلالة الهندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن لدى سؤال جوبتا في برنامج راديو 4 توداي بهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" حول ما إذا كانت بريطانيا تشهد بالفعل موجة إصابات جديدة أجاب قائلاً :"نعم، هناك نمو متسارع في عدد حالات الاصابة الجديدة، وما لايقل عن ثلاثة أرباعها مصابة بالسلالة الهندية".

وأضاف" بالطبع عدد الحالات منخفض نسبيا في هذا الوقت، جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة".

وأوضح" من المرجح أن تستغرق هذه الموجة وقتا أطول في الظهور بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلقنا".





