بايدن يحيي ذكرى وفاة نجله

أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد ذكرى مرور ست سنوات على وفاة نجله بو بزيارة قبره وإلقاء كلمة أمام عائلات عسكريين وقدامى محاربين وذلك عشية عطلة يوم الذكرى لإحياء ذكرى قتلى الجيش في البلاد.

وقام بايدن وزوجته جيل بزيارة قبر بو بايدن في ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس وحضروا قداسا كنسيا عند المقبرة في الولاية.

وتحدث الرئيس فيما بعد لأسر العسكريين وقدامى المحاربين في متنزه فيترانس التذكاري بشأن خسارته وخسارتهم.

وقال بايدن "علينا أن نتذكر الثمن الذي تم دفعه مقابل حرياتنا والدين الذي علينا لمن دفعوه والعائلات التي تركوها. قلبي يعتصر ألما من الحزن".

وتوفي بو بايدن، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير، بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن 46 عاما.

وخدم بو بايدن لمدة عام في العراق كأحد أفراد حرس ديلاوير الوطني.