مفوضية الانتخابات تتأهب لوجستياً لاستحقاق ديسمبر

بنغازي (الاتحاد)

أرسلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، قافلة من المعدات الانتخابية إلى مكتبي الإدارة في مدينتي بنغازي وسبها.

وقالت المفوضية، في بيان: إن القافلة التي انطلقت تحت إشراف قسم الدعم اللوجستي وبالتعاون مع شركة بريد ليبيا، تحمل شحنة مواد انتخابية، بينها صناديق اقتراع وأرقام لوحات مراكز الاقتراع، وبعض التجهيزات المكتبية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التحضيرات للاستحقاق المقبل، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد التي تحتاج إليها مكاتب الإدارة الانتخابية، لضمان جاهزيتها فور إعلان انطلاقة العملية الانتخابية.

ومن جانبه، بحث رئيس المفوضية عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، استعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، وآخر مستجدات العملية السياسية، وسبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه الانتخابات المرتقبة. وفي شرق ليبيا، أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، مؤكداً مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين.