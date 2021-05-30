الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع أميركا اللاتينية والكاريبي

نيويورك، أبوظبي (وام)

قدّمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، إحاطة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي لدى الأمم المتحدة «GRULAC»، لتقديم نبذة عن ترشّح دولة الإمارات لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

وجرى خلال الاجتماع الافتراضي، استعراض العلاقات التاريخية لدولة الإمارات مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي خلال الاجتماع أن دولة الإمارات ستسعى لأن تمثل جميع الدول الأعضاء، من خلال الاستماع إلى آرائها وعكس اهتماماتها خلال عضوية مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه يمكن تعزيز السلام والأمن عندما يتحد المجتمع الدولي.

ومن جانبه قال عمر غباش: «منذ تأسيس دولة الإمارات في 1971، لم يمنع البعد الجغرافي بينها وأعضاء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي من السعي لتعميق العلاقات السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي».

كما تفتخر دولة الإمارات بشراكتها مع منطقة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي في الأنشطة التنموية والإنسانية، والتي كان آخرها في مجال إمدادات معدات الحماية الشخصية لمكافحة جائحة «كوفيد- 19».

وجرى التطرق في الإحاطة إلى أولويات دولة الإمارات في حملتها «أقوى باتحادنا» لعضوية مجلس الأمن، بما في ذلك ركائزها الأربعة، وهي ضمان السلام، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار، كما جرى التأكيد، في هذا السياق، على التزام دولة الإمارات بالتعاون مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الحصول على دعم دول هذه الدول خلال الانتخابات المزمع عقدها، بتاريخ 11 يونيو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات مرشحة للمقعد العربي في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، وتم تزكية ترشحها من قبل جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2020.

وكانت دولة الإمارات شغلت مقعدا غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة من 1986-1987.