إندونيسيا: إنقاذ 274 شخصاًً بعد اندلاع حريق في عبّارة

ترناتي (أ ف ب)

فُقد شخص في إندونيسيا بعد اندلاع حريق في عبّارة وجرى إجلاء 274 شخصاً آخرين كانوا على متنها، حسبما أعلنت السلطات أمس.

وكانت العبارة «كاي إم كاريا أنداه» متوجّهة إلى جزر الملوك، عندما اندلع الحريق مرغماً بعض الركاب على القفز في المياه.

وأفاد المسؤول عن عملية الإنقاذ محمد عرفة لقناة «كومباس تي في» «كان هناك 275 شخصاً على متن العبارة، بينهم 274 جرى إجلاؤهم بأمان». وأضاف: «ما نزال نبحث عن رجل يبلغ 43 عاماً».

وأوضح أن 35 طفلاً، على الأقل، هم من بين الركاب.

ونشر جهاز الإنقاذ مشاهد للعبارة تتصاعد منها أعمدة الدخان الأسود، فيما كان الركاب على مقربة منها على متن قوارب إنقاذ.

وأوقف نحو عشرة من أفراد الطاقم، في إطار تحقيق يُفترض أن يحدّد أسباب الحريق.

وغالباً ما تحصل حوادث بحرية قي إندونيسيا بسبب عدم صيانة العبارات وسيلة النقل الأكثر استخداماً بين 17 ألف جزيرة تتألف منها البلاد.