جونسون يطرح مبادرة جديدة بشأن الأوبئة

طرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مبادرة جديدة تتعلق بكيفية مواجهة الأوبئة بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم.

وتابع جونسون، في مقابلة بثتها قناة "سي بي سي" الكندية العامة اليوم الأحد "ما نحتاج إليه هو معاهدة عالمية بشأن التأهب للأوبئة"، مشددا على أن 2020 كان "عاما رهيبا للإنسانية" و"لكل من يؤمنون بالتعاون الدولي" بحيث أبقى الجميع وسائلهم الوقائية لأنفسهم مع صعوبات في تشارك اللقاحات المضادة للفيروس.

وشدد، في المقابلة التي أجريت الجمعة، على أن "التطعيم يجب أن يكون مهمة عالمية وعلينا أن نضمن أن المعركة ضد الوباء المقبل هي أيضا مهمة عالمية".

وأكد جونسون ضرورة توفير اللقاحات في أسرع وقت للدول النامية، إذ "لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع آمنين. نريد أن تحاول مجموعة الدول السبع أن تتفق أنه بدلا من استكمال تطعيم العالم بأسره بحلول عام 2024 أو 2025 (...) يتم ذلك بحلول نهاية العام المقبل، في 2022".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله أن تتوصل قمة مجموعة السبع المقبلة إلى اتفاق بشأن شهادات سفر للأشخاص المطعّمين.وقال جونسون "نحتاج إلى اتفاقيات بشأن أمور مثل جوازات سفر اللقاح وشهادة كوفيد وما شابه".

وأضاف رئيس حكومة بريطانيا التي ستستضيف قمة مجموعة السبع في كورنوال (جنوب غرب) بين 11 و13 يونيو، "يجب أن يكون هناك نوع من الاتفاق على مستوى مجموعة السبع حول كيفية إعداد جوازات اللقاح".

وفي ما يتعلق بمصدر الفيروس المسؤول عن الوباء الحالي، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه وفق المعلومات الموجودة في حوزته، يرجح أن يكون مصدره حيوانا وليس مختبرا. وتدارك "لكنني لا أستبعد أي احتمال".