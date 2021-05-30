الرئيس الجزائري يوجّه بالتخفيف عن هذه الفئة من مواطنيه

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتخفيف القيود، التي فرضتها الحكومة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، عن فئة من مواطنيه مراعاة لظروفهم الخاصة.

وأمر تبون بالتخفيف عن الرعايا الجزائريين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الرئيس تبون، أمر بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجز الصحي.

كما وجه بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمئة، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

كان بيان للجاليات الجزائرية في المهجر دعا في وقت سابق اليوم الأحد، رئيس الجمهورية إلى التدخل والاستجابة لمطالبها واصفاً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة في أعقاب الإعلان عن الفتح الجزئي للحدود الجوية بـ"التعجيزية".

كانت الحكومة الجزائرية أعلنت عن الفتح الجزئي للحدود الجوية اعتباراً من الأول يونيو من خلال تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية 6 رحلات جوية أسبوعية، لكن وفق قيود صارمة للحد من تفشي جائحة كورونا منها إخضاع كل مسافر لحجز صحي لمدة 5 أيام مع تكفله حصرياً بدفع تكاليف الإقامة، فضلاً عن استظهار اختبارٍ للكشف عن فيروس كورونا يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة.