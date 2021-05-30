هل ينهي صحفي سابق حكم أطول رئيس وزراء عهدا في إسرائيل؟

أصبح النجم التلفزيوني السابق الوسطي يائير لابيد الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتوجت المسيرة السياسية للصحفي السابق باختياره من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رييفلين لتشكيل الحكومة المقبلة. حين اعتزل الصحفي السابق العمل في التلفزيون عام 2012 لتأسيس حزبه «يش عتيد» (هناك مستقبل)، اتهمه منتقدوه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح لكسب تأييد الطبقة الوسطى.

وبعد حوالى عشر سنوات من اعتزاله العمل الصحفي في التلفزيون عام 2012، يحاول لابيد تشكيل الحكومة المقبلة بعدما أخفق نتنياهو في المهمة.

وبعد حلول حزبه الوسطي في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في 23 مارس، حاصدا 17 مقعدا نيابيا، حدد لابيد لنفسه هدفا معلنا هو إنهاء حكم رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل.

وأعلن رئيس حزب «يمينا» الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عزمه على الانضمام إلى معسكر لابيد، ما يقرب هذا الأخير من تحقيق حلمه بإزاحة نتنياهو.

وقال بينيت: «أعلن أنني سأقوم بكل ما هو ممكن لتأليف حكومة وحدة مع صديقي يائير لابيد»، وذلك بعد تكهنات استمرت أسابيع حول حقيقة موقفه من الانضمام إلى زعيم المعارضة أو عدمه بهدف وضع حد لحكم نتنياهو.

خاض لابيد الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2020 ضمن الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بزعامة الجنرال بيني غانتس، غير أنه انسحب منه بعد إبرام غانتس اتفاقا مع حكومة نتنياهو.

وتراجع التأييد لغانتس فيما أصبح لابيد زعيم المعارضة.

ولد لابيد في نوفمبر 1963 في تل أبيب حيث يتركز الدعم له، وكان والده تومي لابيد صحفيا ووزيرا للعدل.

أما والدته شولاميت، فهي كاتبة روايات بوليسية شهيرة في إسرائيل أصدرت سلسلة تحقيقات بطلتها صحفية.

بدأ يائير لابيد العمل في صحيفة «معاريف»، وبعدها في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأوسع انتشارا بين الصحف الإسرائيلية، ما سمح له بأن يصبح اسمه معروفا في إسرائيل.

وبموازاة ذلك، واصل نشاطات متفرقة فكان يمارس الملاكمة كهاو ويتدرب على الفنون القتالية، كما كتب روايات بوليسية ومسلسلات تلفزيونية، وألف وأدى أغنيات، ولعب حتى أدوارا في أفلام.

لكن التلفزيون هو الذي سمح له بتحقيق شهرة كبيرة في إسرائيل. وحقق برنامجه التلفزيوني الحواري في سنوات الألفين أكبر جمهور.

وتمكن لابيد، الذي يقدم نفسه على أنه وطني وليبرالي وعلماني، من رص صفوف الوسط.