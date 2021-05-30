إيطاليا تسجل أقل وفيات يومية بكورونا في 7 أشهر

مع تقدم حملات التطعيم، تسجل العديد من الدول الأوروبية تراجعاً في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد. وسمح هذا التراجع بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

في إيطاليا، التي كانت من أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء، سجلت اليوم الأحد 44 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 وهي أدنى حصيلة يومية للوفيات جراء الجائحة منذ أكثر من سبعة أشهر فيما تمضي البلاد في حملة التطعيم.

والحصيلة السابقة الأقل التي تسجل في يوم واحد تعود إلى 14 أكتوبر في إيطاليا مع 43 وفاة.

إيطاليا التي كانت أول دولة في أوروبا ينتشر فيها الوباء مطلع 2020، هي أيضاً بين الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بالفيروس مع إجمالي عدد وفيات بلغ 126 ألفاً و046.

وارتفع عدد الحالات الإيجابية ب 2949 الأحد ليصل إلى أكثر من 4,216 مليون بحسب أرقام الدفاع المدني ووزارة الصحة.

في الوقت نفسه، تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من إصابة ناشطة ناجمة عن كورونا بنحو 3670 ليستقر على 236,296 أي الرقم الأدنى منذ سبعة أشهر.

وأعلنت الحكومة أن نحو 34,2 مليون جرعة لقاح أعطيت وأن 11,8 مليون شخص أي نحو 20% من السكان، باتوا محصنين بالكامل.

ومدد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، منع دخول الأشخاص القادمين من الهند وبنجلادش وسريلانكا إلى إيطاليا.

وهذا المنع الذي يعتبر اجراء احتياطياً لمكافحة النسخة المتحورة التي ظهرت في الهند وهي أكثر عدوى، مدد حتى 21 يونيو كما أعلن ناطق.