العثور على سفير دولة أوروبية في تايلاند ميتاً في منطقة سياحية

عثر على السفير الأوكراني في تايلاند ميتاً، اليوم الأحد، في منطقة سياحية، كما أعلنت الشرطة.

كان الدبلوماسي أندري بيشتا (45 عاماً) يقضي إجازة مع ابنه في جزيرة «كوه ليبي» (جنوب) السياحية. فيما لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.عين بيشتا سفيراً لأوكرانيا في تايلاند في 2016.

وأعلنت الشرطة التايلاندية أنه عثر عليه ميتاً في غرفته في مجمع فندقي في «كوه ليبي»، وهي جزيرة سياحية يقصدها السياح بكثرة بسبب مياهها الزرقاء الصافية.

وجاء في بيان، نسب إلى كيسانا فاثانشاروين نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية، أن «التحقيق الأولي لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف».

ارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط، بينما استجوبت السلطات نجل السفير الذي كان ينزل معه في نفس الغرفة.

وقال إن والده خلد إلى النوم، لكنه استيقظ فجراً وهو يتقيأ قبل أن يغمى عليه، بحسب ما أفاد فاثانشاروين، الذي أضاف أنه تم استجواب شهود آخرين أيضاً.

نقل جثمان أندري بيشتا أولاً إلى مستشفى محلي لإجراء تشريح قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

أمضى بيشتا أكثر من عشر سنوات من حياته المهنية في تايلاند التي وصلها عام 2007 بصفته مستشاراً للبعثة الدبلوماسية في بانكوك، بحسب موقع السفارة على الإنترنت.

وعين نائباً لمدير عام السفارة في 2011 قبل أن يتسلم منصب سفير عام 2016.