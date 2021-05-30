قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فلوريدا

قال ألفريدو راميريز رئيس شرطة ميامي-ديد، في تغريدة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن إطلاق نار وقع في ولاية فلوريدا الأميركية.

وأضاف أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من 20 في الحادث الذي وقع خارج ناد للبلياردو في مدينة هياليه.

وكتب المسؤول على تويتر، قائلاً: «أنا في موقع حدوث عمل جبان آخر من أعمال العنف بالأسلحة النارية، حيث أصيب أكثر من 20 ضحية بطلقات نارية وقُتل اثنان للأسف».

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن سيارة توقفت في المكان، وترجل منها ثلاثة يحملون بنادق ومسدسات، وبدأوا في إطلاق النار على حشد تجمع لحضور حفل موسيقي في المكان.

وحوادث إطلاق النار أمر مألوف في الولايات المتحدة.