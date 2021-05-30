محلل سياسي يكشف لـ"الاتحاد" مهام الوفد الأمني المصري في تل أبيب وفلسطين

أحمد عاطف (القاهرة)

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي إن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل إلى تل أبيب هى تتويج لما بذله الوفد المصري وما زال هناك وفد آخر فى فلسطين، موضحاً أن الزيارة تؤكد على تفكيك عناصر الازمة والوصول إلى التهدئة.

وأضاف فهمي فى اتصال هاتفي لـ"الاتحاد" أنه قد يناقش خلال الزيارة ملف تبادل الأسرى لا سيما وأن القاهرة مستعدة فى بذل مجهود فى هذا الإطار، موضحا أن زيارة الوزير عباس كامل بمثابة زيارة مفصلية لإنجاح المسار المصري المدعوم أميركيا والمقبول من الطرفين .

ولفت فهمي أنه ربما تتوسع دائرة التفاوض ويكون هناك دور عربي فى عملية التفاوض، ولذلك يبدو أن التحرك العربي لدعم سبل انجاح التهدئة والسلام فى الاقليم، مشيراً إلى الوزير عباس كامل سيسلم الاسرائيليين رسالة مفادها أنه عليكم أن تثقوا فى تحركاتنا.

وبدأ مدير المخابرات المصري زيارة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار المتزامن في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود إعمار القطاع.

ومن المتوقع أن يزور رئيس المخابرات المصرية في وقت لاحق رام الله، حيث سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين.