دبلوماسي مصري يوضح لـ"الاتحاد" تفاصيل زيارة وزير خارجية إسرائيل للقاهرة

أحمد عاطف (القاهرة)

قال مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفيد محمد الشاذلي إن زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي إلى القاهرة بمثابة رسالة واضحة لترسيخ التهدئة ومحاولة احتواء ما حدث مؤخراً فى الملف الفسطيني.

وأضاف الشاذلي ف اتصال هاتفي لـ"الاتحاد" أن الزيارة تأتي فى توقيت دقيق بالتزامن مع زيارة مدير المخابرات المصرية إلى تل أبيب، موضحاً أن الدبلوماسية المصرية تسير جنباً الى جنب مع المساعي الأمنية لدعم الاستقرار وايجاد حل وصيغة تفاهم لما يجري على الساحة مؤخراً.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ عام 2008.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر على حسابها في فيسبوك، إنه "سيتم مناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين البلدين، منها قضية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكتب أشكينازي على تويتر أنه سيُجري خلال هذه الزيارة "عدداً من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية"، بالإضافة إلى "آليات التهدئة في غزة، وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي"، مضيفاً "خلال المحادثات سأركز على التزام إسرائيل، فوق كل الاعتبارات، على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس".

وجدد مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق حديثه حول الملفات الذي يحملها وزير خارجية اسرائيل والتى على ابرزها صفقة كبيرة لتبادل الأسري برعاية مصرية خالصة إضافة إلى بحث اعادة اعمار فلسطين بطريقة دولية وباشراف مصري.