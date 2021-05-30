قادة غرب افريقيا يعقدون قمة استثنائية في أكرا

يبحث قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأحد في غانا، في قمة دعي الكولونيل أسيمي جويتا الرئيس الحالي لمالي إلى حضورها.

ويبدأ قادة غرب إفريقيا اجتماعهم عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش في العاصمة الغانية أكرا في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصرا.

ودعت المجموعة الكولونيل جويتا للتوجه إلى أكرا السبت لإجراء "مشاورات" حسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وقالت الرئاسة المالية إنه غادر البلاد السبت إلى أكرا وسيشارك في القمة الأحد.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديموقراطيّة ولا عمليّة انتقال".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل جويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب.



