الهند تسجل أدنى زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أسابيع

سجلت الهند، اليوم الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوماً بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972.