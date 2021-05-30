كندا.. قتيل ومصابون في إطلاق نار قرب تورونتو

قالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية إن شخصا لقي حتفه ونُقل أربعة إلى مستشفيات في منطقة تورنتو "في ظروف مختلفة" بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار مضيفة أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق. لم يكن هناك مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير محلية أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة في مركز تجاري صغير.