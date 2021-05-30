الإمارات: أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدةً أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد في بيان استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف التحالف في بيانه «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية».

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية أمس، إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين مسيرين بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في حسابها على موقع «تويتر» عن التحالف القول إنه تم اعتراض زورقين مفخخين «مسيرين» مقابل ميناء الصليف اليمني جنوب البحر الأحمر وتدميرهما قبل تنفيذ هجوم عدائي وشيك من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية. وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال إطلاق الزوارق المفخخة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.

كما أدانت الحكومة الأردنية أمس، إطلاق ميليشيات الحوثي طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إدانة واستنكار الأردن الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشيدة بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.

أمنياً، أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي في جبهة «الخنجر» شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري: أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل كبّدوا الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت إلى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات ميليشيات الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الجيش كان لهم بالمرصاد وألحق بهم هزيمة قاسية.