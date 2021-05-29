اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب 8 يونيو المقبل

القاهرة (وكالات)

أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً تشاورياً في الثامن من يونيو المقبل في قطر التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيان أن «الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية».

وأوضح زكي أن «صيغة الاجتماعات التشاورية تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة وتتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية».