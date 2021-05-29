مالي: المحكمة الدستورية تعلن قائد الانقلاب رئيساً

باماكو (وكالات)

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل عاصمي غويتا رئيساً للجمهورية وللمرحلة الانتقالية.

وجاء في قرار المحكمة أن غويتا «سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها»، بعد انتزاعه السلطة هذا الأسبوع.

وأكدت المحكمة أنها اتّخذت القرار جرّاء «شغور منصب الرئاسة» بعد استقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.

واعتقل جنود نداو ورئيس الوزراء مختار وان، يوم الاثنين الماضي، قبل إطلاق سراحهما يوم الخميس بعدما استقالا. لكن توقيفهما أثار تنديداً دولياً ومثّل ثاني انقلاب يشهده البلد غير المستقر في غضون عام.

وقاد نداو ووان حكومة انتقالية أوكلت مهمة قيادة العودة إلى الحكم المدني بعد انقلاب في أغسطس الماضي أطاح برئيس مالي المنتخب إبراهيم أبوبكر كيتا.

وأُجبر كيتا على مغادرة المنصب على أيدي مجموعة من ضباط الجيش الشباب، بقيادة غويتا، بعد احتجاجات واسعة ضد الفساد وفشله في القضاء على تمرّد دامٍ من قبل متطرفين.

وجرى تعيين غويتا في البداية نائباً للرئيس، بينما خصصت مناصب أساسية أخرى لضباط آخرين في الجيش. وأوضح غويتا أنه لم يكن أمام الجيش خيارات عديدة غير التدخل. وقال: «كان علينا الاختيار بين الفوضى وتماسك قوات الدفاع والأمن، واخترنا التماسك». وأضاف: إنه سيجري تعيين رئيس جديد للوزراء في غضون أيام، في أول تصريحات يدلي بها منذ استحوذ على السلطة الأسبوع الجاري.

وجاء إعلان الضابط خلال اجتماع عقده مع شخصيات سياسية ومن المجتمع المدني في باماكو، في وقت تتفاقم الضغوط الدولية على الإدارة العسكرية للبلاد.

وقال غويتا: «خلال الأيام المقبلة، سيجري رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف».