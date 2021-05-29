إندونيسيا تفرج عن ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

جاكرتا (أ ف ب)

أفرجت السلطات الإندونيسية، أمس، عن ناقلة نفط إيرانية وسفينة بنمية احتجزتا مطلع العام، للاشتباه في نقلهما النفط بشكل غير قانوني.

وأفاد المتحدث باسم وكالة الأمن البحري في إندونيسيا، بأنه عقب الإجراءات القانونية، غادرت ناقلتا النفط الخام «إم تي هورس» التي ترفع العلم الإيراني، و«إم تي فريا» التي ترفع علم بنما، إندونيسيا أمس الأول.

ودين قبطانا الناقلتين، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة دخول الأراضي الإندونيسية من دون تصريح.

وحكم على قبطان «إم تي هورس» الإيراني مهدي مونغاسماجاهرمي وقبطان «إم تي فريا» الصيني تشين يو كون، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، مع فترة مراقبة قضائية لمدة عامين.

وأمرت المحكمة تشين بدفع غرامة قدرها مليارا روبية (140 ألف دولار) لإلقاء النفط، بشكل غير قانوني، في المياه الإندونيسية.

وأُطلق سراح القبطانين من الاحتجاز، ويعتقد أنهما غادرا إندونيسيا مع بقية أفراد الطاقم، رغم الأحكام الصادرة في حقهما.

وفي يناير، رصدت الناقلتان قبالة كاليمانتان، الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، واحتجزتا بعدما فشل الطاقم في الرد على المكالمات اللاسلكية. وأفادت وكالة الأمن البحري الإندونيسية بأن أفراد الطاقم مشتبه في ارتكابهم سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك عدم إظهار الأعلام الوطنية للسفن، وإيقاف أنظمة تحديد الهوية الخاصة بهم، لتجنب اكتشافهم، ونقل النفط بشكل غير قانوني. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن بيان صادر عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أنه «جرى الإفراج عن الناقلة بعد 125 يوماً، بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية بنجاح». ولطالما وجهت اتهامات إلى طهران بمحاولة إخفاء مبيعاتها النفطية لتجنب العقوبات الأميركية المعوقة.

وفي أكتوبر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على قطاع النفط الإيراني جراء مبيعاته لدول، من بينها فنزويلا.