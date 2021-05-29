كندا: اكتشاف رفات 215 من أطفال السكان الأصليين

نيويورك (وكالات)

وجد باحثون رفات 215 من أطفال السكان الأصليين على أرض مدرسة داخلية سابقة في كندا. وأكدت روزين كازيمير، رئيسة جماعة «تكيملابس سيكويم» القبلية، التي كانت تعرف سابقاً باسم رابطة «هنود كاملوبس»، اكتشاف ذلك الرفات يوم الخميس الماضي. وقالت كازيمير: إنه جرى استخدام أجهزة الرادار خلال البحث عن مدرسة كاملوبس الهندية الداخلية سابقاً، قرب مدينة كاملوبس في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية. ومن غير الواضح سبب الوفاة بعد. وكانت المدارس الداخلية الكندية مؤسسات تديرها الحكومة لدمج أطفال السكان الأصليين قهراً. ولعقود جرى أخذ آلاف الأطفال من أسرهم، ووضعهم في المدارس الداخلية، حيث كانوا يجبرون على تعلم تقاليد المستعمرين لنسيان ثقافتهم.