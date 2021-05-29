دولة عربية تعطي لقاح كورونا للآلاف في "ماراثون تطعيم"

أفادت السلطات اللبنانية أنها لقّحت، السبت، أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار "ماراثون" تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد نظمته وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد من تلقوا جرعة من اللقاح فاق العشرة آلاف وخمسمئة حتى الساعة الثامنة مساء السبت. وقد تلقوا لقاح "أسترازينيكا" في مراكز مختلفة في البلاد.

وسمح لهم بدخول المراكز هذه منذ صباح السبت لتلقي اللقاح من دون موعد مسبق في ما وصفته السلطات الصحية بأنه "ماراثون" لقاحي.

ولم تشمل المبادرة العاصمة بيروت ومناطق أخرى من البلاد، إلا أن الوزارة قالت إن الماراثون سيتكرر ليشمل كل المناطق.

وأضافت أن هذه الحملة "ستطال عدداً من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح ماراثون اليوم".

وسجل لبنان الغارق 540,132 إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن 7718 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة العام الماضي.

وقد أعطى لبنان، البالغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل لأكثر من 700 ألف شخص.

وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المركز الرئيسي لمعالجة مرضى كورونا في لبنان، إن اليوم الماراثوني كان ناجحاً جداً.

وأوضح أن لبنان سيتلقى الأحد 170 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد للفيروس.