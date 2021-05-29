سفينة أميركية تفشل في اعتراض صاروخ

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أن سفينة حربية أميركية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى، اليوم السبت.

وقالت الوكالة، في بيان "هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى" بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6).

وتابعت الوكالة، دون الخوض في التفاصيل "لكن عملية الاعتراض لم تتحقق". ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة.

وعادة ما تجري الوكالة، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اختبارات للدفاع الصاروخي.

وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).