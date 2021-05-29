كورونا يغلق جزئياً أحد أكثر الموانئ ازدحاماً في آسيا

أدى تفشي مرض كوفيد-19 إلى إغلاق جزئي لأحد أكثر الموانئ ازدحاما في آسيا، اليوم السبت.

وقالت تقارير إخبارية، نقلا عن إشعار منشور على موقع التواصل الاجتماعي «وي تشات» إن ميناء «يانتيان» في مركز التصدير والصناعة في «شنتشن» بجنوب الصين لن يقبل أي حاويات للتصدير حتى يوم غد الأحد، وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن ساحة الحاويات في الميناء أغلقت جزئيا منذ الأسبوع الماضي بعد تفشي مرض كوفيد-19 بين موظفي الميناء.

وأوضحت وكالة «بلومبرج» أن الاضطرابات في شحن البضائع ستستمر حتى الأسبوع المقبل، مرجحة أن تؤدي أي تأخيرات إلى زيادة الضغط على تكاليف شحن السلع من الصين.