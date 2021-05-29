"التحالف" يدمر زورقين مفخخين قبل تنفيذ عملية عدائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه أحبط "عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية إنه تم "تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية".

وأضاف التحالف أن محاولة هذا النوع من الأعمال العدائية يعني "استمرار تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".