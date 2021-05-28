قتلى وجرحى من الإنقلابيين في «المشجح» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة بجبهة «المشجح»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

إلى ذلك، تمكنت فرق هندسية تابعة لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، خلال اليومين الماضيين، من تفكيك وانتزاع 85 لغماً من مخلفات ميليشيات الحوثي في مديرية «باب المندب» بالساحل الغربي.

وقال مصدر هندسي إن 4 فرق هندسية من مشروع «مسام» قامت بعمليات مسح واسعة في مناطق بـ«باب المندب» لتطهيرها من الألغام.

وأكد أن الفرق الهندسية انتزعت 85 لغماً من مخلفات ميليشيات الحوثي، قامت بتفكيكها ونقلها إلى أماكن آمنة تمهيداً لتفجيرها وإتلافها بعيداً عن المدنيين، وأشار إلى أن عمليات المسح والتطهير لا تزال مستمرة من قبل الفرق الهندسية المكلفة لإزالة وانتزاع الألغام لما تشكله من تهديد وخطورة على حياة الأهالي.

ويأتي هذا ضمن الجهود الإنسانية للمشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» لتطهير اليمن عامة ومناطق الساحل الغربي المحررة خاصة، من مخلفات ميليشيات الحوثي من عبوات وألغام، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون سقوط المزيد من الضحايا.

وفي سياق آخر، أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة، بأشد العبارات، الجريمة الحوثية المروعة التي استهدفت أمس الأول، تجمعًا للأطفال في مديرية «التحيتا» باستخدام طائرة مسيرة مفخخة.

وقال المكتب في بيان: إن «الجريمة الحوثية بحق الطفولة نفذت بشكل ممنهج واستهدفتهم وسط مدينة مكتظة بالسكان جنوب الحديدة في ظل صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان». وأكد المكتب إصابة 4 أطفال في الهجوم جلهم من أسرة واحدة تتراوح أعمارهم بين الـ 8 والـ 13، أثناء تجمعهم بغرض اللهو واللعب بالقرب مدرسة الخنساء في مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية». وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تعد الثانية من نوعها التي ترتكب بالسلاح ذاته خلال أيام، حيث قتل مدني وأصيب 5 عمال آخرون بقصف مماثل للميليشيات استهدف مطعم في سوق شعبية بمديرية الدريهمي قبل نحو 10 أيام. وأكد مكتب حقوق الإنسان في الحديدة أن جرائم الميليشيات الحوثية المتناسلة بحق المدنيين في المدن ذات الكثافة السكانية مثل التحيتا وحيس والتجمعات السكانية جنوب وجنوب غرب الدريهمي وحي منظر، هي جرائم ممنهجة تتجاوز الإصابات الجسدية المباشرة إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من الأهالي.

وتضمن البيان تحذيرًا للأمم المتحدة من نُذر كارثة إنسانية كبيرة إذا ما استمر العدوان الحوثي الذي سيجبر آلاف الأسر على مغادرة منازلها إلى مخيمات النزوح، الأمر الذي سيخلق أعباء إضافية لإيوائهم وإعاشتهم ومدهم بمتطلبات الحياة.