العراق.. ضبط صواريخ معدة للإطلاق في بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، ضبط منصة كانت معدة لإطلاق صواريخ «كاتيوشا» جنوب غربي العاصمة بغداد. وذكرت الخلية في بيان أن قوات اللواء السادس بالفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط منصة إطلاق بداخلها ثلاثة صواريخ «كاتيوشا» معدة للإطلاق في «حي الجهاد» جنوب غربي بغداد.

وأشارت إلى أن الهيئات الهندسية التابعة لأجهزة الأمن نجحت في رفع المنصة وتفكيك صواريخها.

يذكر أن الكثير من الهجمات الصاروخية التي استهدفت السفارة الأميركية أو المنطقة الخضراء حيث تقع المقار الحكومية الرئيسة انطلقت من «حي الجهاد» وأحياء مجاورة.

إلى ذلك، ذكر بيان آخر، لخلية الإعلام الأمني أن قوات الجيش تمكنت من اعتقال 254 مطلوباً للأجهزة الأمنية خلال أسبوع واحد في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح البيان أن القوات البرية العراقية تمكنت وفق معلومات استخبارية في مختلف القواطع العسكرية خلال الفترة من 22 ولغاية 28 من الشهر الجاري من اعتقال 254 مطلوباً من بينهم مطلوبون في قضايا أمنية ومتسللون عبر حدود البلاد مع سورية.

وتابع البيان أنه تم خلال هذه العمليات العثور على 141 عبوة ناسفة و56 بندقية و242 مقذوفة مختلفة العيار و100كيلو جرام من مادة «سي فور» شديدة الانفجار.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، أمس، تنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وكركوك. وقالت القيادة في بيان: إن «قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة المجرة الضلوعية ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن العثور على سلاح قاذفة RBG7، وعبوة قمعية محلية الصنع، وصاروخي قاذفة». وأضاف البيان، أن «اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقتي المرادية، والعواشرة بقضاء الحويجة ب‍كركوك، أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة ومسطرة تفجير ومقذوف حربي».

وفي سياق آخر، وجهت الحكومة العراقية، أمس، الكوادر الفنية المختصة بفتح المقبرة الجماعية في منطقة «بادوش» بمحافظة نينوى.

وقالت مصادر محلية: إن «المقبرة هي أحد الشواهد البارزة لاعتبار تنظيم داعش منظمة إرهابية هدفها تغييب معالم الجريمة وهذا ما وجد في تلك المقبرة»، مبيناً أن المقبرة تضم أعداداً بين 500 و600 من الضحايا النزلاء في سجن «بادوش» الذين تم تصفيتهم على أساس طائفي.

بغداد تنفي وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في العراق في العاشر من أكتوبر القادم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان أمس، أنه ليس هناك إشراف دولي على الانتخابات، وإنما رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة ولمرةٍ واحدة، وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة العراقية.

الجدير بالذكر أن العراق كان قد طلب رسمياً في 27 يناير الماضي من مجلس الأمن الدولي الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.