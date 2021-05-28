دعوات للسماح بنقل مرضى غزة للعلاج بالخارج

جنيف (رويترز)

طالبت منظمة الصحة العالمية، أمس، بالوصول إلى المرضى في قطاع غزة والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج اللازم، في ظل ضغوط تواجهها الأطقم الطبية لرعاية المرضى والمصابين بعد قتال دام 11 يوماً.

وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم المنظمة في جنيف: إن نحو 600 مريض، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة، كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر، لكن ذلك لم يتسن بسبب إغلاق المعابر.

وأضافت: «من المهم جداً أن نساعد الفلسطينيين للحصول على الرعاية التي يحتاجونها، لا سيما مساعدتهم في العلاج خارج قطاع غزة».

وأشارت إلى أن المنظمة لها وجود على الأرض في القطاع، لكنها لا تستطيع تأكيد إن كان يمكنها دخول القطاع في الوقت الراهن.

واشتكت منظمات إغاثة أخرى من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الأدوية لغزة.

وألحق القصف الإسرائيلي أضراراً بعشرات المراكز الطبية، الأمر الذي دفع منظمة الصحة للتحذير من شدة الضغط على المرافق الصحية.

وأثار موظفو الإغاثة مخاوف من احتمال زيادة الإصابات بمرض «كوفيد-19»، بعد المواجهات التي وقعت في الآونة الأخيرة، نظراً لتجمع كثير من الأشخاص الذين نزحوا بسبب عمليات القصف بحثاً عن مأوى.