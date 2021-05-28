ألمانيا: مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين

برلين (وكالات)

تعتزم الخارجية الألمانية تخصيص 15 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للمناطق الفلسطينية.

وقال متحدث باسم الوزارة، أمس: «إن الدعم الإنساني للمدنيين في غزة يمثل اهتماماً رئيساً للحكومة الألمانية، ولبنة مهمة لاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، الذي بدأ قبل أسبوع».

وأوضح المتحدث أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال سيذهب إلى توفير إمدادات للسكان في غزة، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية تدعم القطاع بذلك بأكثر من 50 مليون يورو خلال العام الجاري.

وذكر المتحدث أن الخارجية الألمانية على اتصال وثيق بمنظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتخصيص المساعدات الإنسانية، موضحاً أن الأموال التي جرى التعهد بها ستستخدم لتوفير مواد غذائية طارئة، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» وبرنامج الأغذية العالمي.

وأوضح المتحدث أن ألمانيا تساعد بذلك بشكل مباشر 1.4 مليون شخص، لن تكون تغذيتهم متوفرة من دون هذه المساعدات. وقال: «ندعم أيضاً عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مكافحة جائحة كورونا على سبيل المثال».